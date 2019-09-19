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В Токио усомнились в происхождении выданных Россией останков 600 японских военнопленных

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Японии объявил, что останки 600 человек, которые Россия ранее передала японской стороне как прах военнопленных времен Второй мировой войны, вероятно, не принадлежат японцам. Об этом сообщил телеканал NHK.

Пока известны результаты анализа ДНК останков 16 человек, вывезенных в 2014 году из Забайкалья. Предполагалось, что это военнопленные, умершие в лагерях. В июле 2019 года было объявлено, что, по результатам анализа, эти люди не могли быть японцами.

Эксперты сомневались в идентичности останков на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор чиновники публично об этом не объявляли и российской стороне о своих сомнениях не сообщали, отмечает издание Sanyo.

Япония Минздрав Забайкалье

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