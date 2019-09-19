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Бельгийский истребитель F-16 разбился во Франции

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Истребитель бельгийских ВВС F-16 потерпел крушение в четверг на северо-западе Франции, сообщает телеканал RTBF. Самолет разбился в департаменте Морбиан.

На борту истребителя находилось два пилота, им удалось катапультироваться. Парашют одного из них во время катапультирования запутался в линях электропередач. Однако, по информации бельгийских СМИ, несмотря на это, оба пилота остались живы.

Отмечается, что обломки истребителя находятся в поле, недалеко от железнодорожных путей и населенного пункта. На месте происшествия работают пожарные, территория оцеплена.

Бельгия Франция Морбиан

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