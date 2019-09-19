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Почти 30 тысяч жителей Бермуд остались без света из-за урагана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 28 тысяч человек остались без электричества на Бермудских островах из-за урагана "Умберто", сообщают британские СМИ. Сильные порывы ветра срывали крыши жилых домов, валили деревья.

Местные метеорологические службы предупреждают о возможности наводнений в прибрежных районах из-за высоких волн.

Ураган непосредственно не обрушился на Бермудские острова, однако прошел близ них, спровоцировав мощные порывы ветра и ливни. Ожидается, что в течение четверга ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане.

По последним данным, в результате стихии никто не пострадал.

Бермудские острова Умберто

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