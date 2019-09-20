Один из районов Киева остался из-за аварии без света

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Печерский район Киева остался без света в результате аварийной ситуации, сообщило "Громадское".

"Отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении издания со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети" в четверг вечером.

Как сообщалось, оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" намерен до конца текущего года реконструировать 150 кабельных линий 0,4 Кв (20 км), которые питают дома киевлян.

"Сети 0,4 кВ - это линии, которые выходят из трансформаторных подстанций и непосредственно питают дома киевлян. В районах старой застройки такие линии не имеют резервных схем подключения, а их проектная мощность не выдерживает современных нагрузок", - сообщила пресс-служба компании.