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NHK сообщил о возможной подготовке КНДР к спуску новой подлодки

Она будет способна, по словам японского телеканала, нести баллистические ракеты

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея может готовиться к спуску новой подводной лодки, сообщает телеканал NHK.

Исследователи из Института международных исследований Мидлбери и спутникового оператора Planet Labs рассказали телеканалу, что пришли к такому выводу в ходе анализа спутниковых снимков верфи в северокорейском портовом городе Синпхо.

Так, на снимках от 12 сентября видно строительство большого сооружения.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что Пхеньян, возможно, готовится к спуску новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты.

В июле ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку.

После этого Минобороны Южной Кореи заявило, что недавно построенная северокорейская подводная лодка способна нести три баллистические ракеты.

Северная Корея Япония Южная Корея США

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