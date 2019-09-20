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Южная Корея и США обсудят разделение расходов на содержание американского контингента

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея и США на следующей неделе в Сеуле начнут переговоры о разделении расходов на содержание американского военного контингента в стране, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, первый раунд переговоров о размещении 28,5 тыс. военных США в Южной Корее пройдет 24-25 сентября. Американскую делегацию возглавит Джеймс Дехарт из Госдепартамента США, сообщил источник. Южная Корея еще решает, кто с их стороны будет вести переговоры.

Отмечается, что срок действия нынешнего соглашения истекает 31 декабря.

Военный контингент США находится на территории Южной Кореи с подписания договора о перемирии в Корейской войне в 1953 году. Сейчас Вашингтон и Сеул совместно несут расходы на пребывание американского контингента.

Южная Корея США

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