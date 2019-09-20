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Братьев из Австралии признали виновными в попытке взорвать самолет бомбой в мясорубке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Присяжные в Верховном суде штата Новый Южный Уэльс признали жителя Сиднея Махмуда Хаята виновным в подготовке подрыва самолета Etihad Airways с помощью бомбы, спрятанной в мясорубке, и в попытке провести газовую атаку в Сиднее. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

В мае 2019 года по этому же делу присяжные признали виновным его брата Халеда Хаята. Тогда они не достигли согласия в отношении Махмуда, его дело было направлено на пересмотр, и присяжные признали его виновным 19 сентября. По версии следствия, вместе с подсудимыми в сговоре был их старший брат Тарек Хайят, который имеет связи в "Исламском государстве" (ИГ, запрещено в России), и неизвестный куратор, который был на связи с Тареком.

Следствие установило, что три брата, которые поддерживали джихад против неверных, готовили теракты с середины января до конца июля 2017 года и за это время предпринимали конкретные шаги.

Бомбу в мясорубке они собирались спрятать в багаже еще одного брата, Амера Хайята, который собирался вылетать из Сиднея в Абу-Даби рейсом Etihad Airways. Им пришлось отказаться от этой идеи, потому что в аэропорту багаж Амера показал перевес. По версии следствия, Халед тогда предложил собственноручно пронести бомбу на борт, но куратор запретил ему это, сказав, что он нужен для продолжения работы.

Амер о сговоре братьев не знал, считают следователи. Адвокат Махмуда Хайята также сказал, что его клиент не знал, что Халед собирался взорвать Амера вместе с самолетом, но Халед дал признательные показания полиции. Халед на допросе заявил, что поехал провожать Амера, увидел в аэропорту детей, передумал устраивать взрыв и вынул бомбу из багажа брата. Его адвокат высказал в суде другую версию: Халед вообще не привозил в аэропорт бомбу и пытался предотвратить теракт.

После неудачи в аэропорту братья решили устроить теракт с использованием отравляющего газа в Сиднее, заявил в суде прокурор Линкольн Кроули. При задержании Халеда Хайята у него в бумажнике нашли лист бумаги, на котором на арабском была написана формула ядовитого газа и указания, как его синтезировать.

Братьев задержали через 11 дней после их поездки в аэропорт Сиднея. Оба предъявленные им обвинения отвергают.

Судья Кристин Адамсон определит им наказание позднее.

Амер Хайят был задержан в Ливане по обвинению в попытке взорвать самолет Etihad и провел в предварительном заключении больше двух лет. Военный суд в Бейруте оправдал его и заочно приговорил его братьев к пожизненной каторге, сообщил газете The National адвокат Амера. Его подзащитный сначала на допросе признался, что знал о сговоре братьев, но в суде это отрицал.

Австралия Сидней Etihad Airways ИГ Абу-Даби Ливан

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