Кремль не удивило решение Белоруссии упростить визовый режим с ЕС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят ничего необычного в соглашении об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами", - заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к решению Белоруссии подписать с ЕС соглашение об упрощении визового режима, и не будет ли оно препятствовать интеграционным процессам между Москвой и Минском.

Он напомнил, что до того, как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты и заморожены, Россия вела такие же переговоры, и они находились в продвинутой стадии. "Поэтому это нормальный процесс", - сказал Песков. При этом он заметил, что не располагает информацией, знала ли Москва заранее о таком решении, но добавил: "Это обычная практика. В этом ничего нет".

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу сообщил, что президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения об упрощении визового режима между республикой и ЕС. По словам Глаза, соглашение будет подписано позднее в пятницу.

Пресс-секретарь добавил, что "президент Белоруссии принял его (решение - ИФ), понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

"Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение размеров консульского сбора. Будет обеспечено право граждан обращаться за визами, как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения ", - пояснил Глаз.