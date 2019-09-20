Скрывающемуся в России экс-чиновнику из Армении предъявили новое обвинение

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Находящийся в России и скрывающийся от следствия бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов Армении (СПИСА) Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого по новому уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, Погосян обвиняется в легализации доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем (отмывание денег).

"Для легализации суммы в $1,19 млн, сформировавшейся вследствие неуплаты налогов, полученных преступным путем в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности от управляемых им компаний, Погосян оформил эту сумму как займ, перечислил на банковский счет своей компании "Кэтрин Груп" и использовал на текущие нужды компании, в том числе, для погашения кредитных обязательств", - отметили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура Армении сообщила, что Россия не намерена передавать Армении бывшего руководителя СПИСА. По данным армянского надзорного ведомства, российская сторона ссылается на 19-ю статью конвенции СНГ "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в которой перечислены основания для отказа в правовой помощи.

Ранее ряд армянских СМИ сообщил, что Погосян якобы получил политубежище в РФ и выдан не будет.

Бывший руководитель СПИСА был задержан в апреле 2019 года в Москве по запросу Армении. Специальная следственная служба Армении обвиняет Погосяна в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник был объявлен в розыск.