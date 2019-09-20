Поиск

Скрывающемуся в России экс-чиновнику из Армении предъявили новое обвинение

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Находящийся в России и скрывающийся от следствия бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов Армении (СПИСА) Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого по новому уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, Погосян обвиняется в легализации доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем (отмывание денег).

"Для легализации суммы в $1,19 млн, сформировавшейся вследствие неуплаты налогов, полученных преступным путем в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности от управляемых им компаний, Погосян оформил эту сумму как займ, перечислил на банковский счет своей компании "Кэтрин Груп" и использовал на текущие нужды компании, в том числе, для погашения кредитных обязательств", - отметили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура Армении сообщила, что Россия не намерена передавать Армении бывшего руководителя СПИСА. По данным армянского надзорного ведомства, российская сторона ссылается на 19-ю статью конвенции СНГ "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в которой перечислены основания для отказа в правовой помощи.

Ранее ряд армянских СМИ сообщил, что Погосян якобы получил политубежище в РФ и выдан не будет.

Бывший руководитель СПИСА был задержан в апреле 2019 года в Москве по запросу Армении. Специальная следственная служба Армении обвиняет Погосяна в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник был объявлен в розыск.

Мигран Погосян Армения

Новости по теме

Новости

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

Москва восприняла как угрозу слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

Colt на время прекратит выпускать винтовки для частных лиц

Эксперт заявила о росте случаев депортации россиян из Израиля по неизвестным причинам

Эксперт заявила о росте случаев депортации россиян из Израиля по неизвестным причинам
Военная операция в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

WP сообщила, что настороживший разведку США разговор Трампа касался Украины

WP сообщила, что настороживший разведку США разговор Трампа касался Украины

Нижняя палата Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');