Поиск

Минтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.

"Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра (Владимир Токарев телеканалу RTVI - ИФ)", - сказал он.

В концессионное управление "дочке" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" - на 30 лет железные дороги Армении были переданы в 2008 г. с правом продления договора еще на 10 лет.

Минтранс Армения

Новости

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Трамп назвал сдержанной реакцию США в отношении Ирана

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

Москва восприняла как угрозу слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

Colt на время прекратит выпускать винтовки для частных лиц

Эксперт заявила о росте случаев депортации россиян из Израиля по неизвестным причинам

Эксперт заявила о росте случаев депортации россиян из Израиля по неизвестным причинам
Военная операция в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');