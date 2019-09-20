Минтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.

"Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра (Владимир Токарев телеканалу RTVI - ИФ)", - сказал он.

В концессионное управление "дочке" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" - на 30 лет железные дороги Армении были переданы в 2008 г. с правом продления договора еще на 10 лет.