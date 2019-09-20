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Польского подростка-неонациста осудили в Великобритании за терроризм

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Британский центральный уголовный суд приговорил к четырем годам тюремного заключения 18-летнего польского неонациста Яцека Тхуржевского по обвинению в терроризме, сообщил в пятницу Скотланд-Ярд.

"Справочники, которые собирал Тхуржевский, предоставят кому-то необходимый материал, надлежащее руководство по созданию надежных взрывных устройств и огнестрельного оружия, способного привести к гибели или серьезным ранениям людей", - говорится в заявлении полиции Лондона.

В июне этого года Тхуржевский признал себя виновным по десяти пунктам обвинений, связанным с терроризмом.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он "работал" в паре с другим польским неонацистом, который несколькими месяцами ранее был осужден также по обвинениям, связанным с терроризмом.

По данным полиции, преступник был задержан в лондонском аэропорту в феврале перед посадкой на рейс в Польшу.

Великобритания Лондон

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