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Запуск японского корабля к МКС перенесли на сутки

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Старт японской ракеты H-IIB с грузовым космическим кораблем HTV-2 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") к Международной космической станции (МКС) перенесен с 24 на 25 сентября, чтобы предотвратить столкновение ее отработавшей второй ступени с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", сообщила в субботу компания Mitsubishi Heavy Industries.

"Анализ траектории полета МКС и космического корабля "Союз" показал, что существует вероятность сближения второй ступени ракеты-носителя H-IIB после ее отделения от "Кунотори-8" с пилотируемым кораблем "Союз", - отмечается в сообщении компании-разработчика ракеты.

В этой связи принято решение перенести запуск японской ракеты на 25 сентября в 01:05 по местному времени (24 сентября в 19:05 по Москве). Он будет осуществлен с космического центра на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

Как сообщалось, первоначально запуск японского "грузовика" к МКС планировалось произвести 11 сентября. Однако в последний момент он был отменен из-за пожара на стартовой площадке. Воспламенение произошло около газоотводного канала в палубе мобильной пусковой установки.

После инцидента на стартовой площадке компания Mitsubishi Heavy Industries приняла корректирующие меры и подтвердила нормальное функционирование ракеты и объекта. Старт был назначен на 24 сентября.

Японский "грузовик" должен доставить на МКС более четырех тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В составе станции японский "грузовик" должен провести около месяца.

МКС Япония

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