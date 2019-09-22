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Иранская армия приготовилась к "любому" развитию отношений с США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции приготовился к столкновению и "любому сценарию" в отношениях с США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на командира Корпуса генерала Хоссейна Салами.

Заявление сделано на фоне срыва сделки по ядерному оружию и обвинений против Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Салами заявил: "Если кто-нибудь пересечет наши границы, мы ударим по нему". Он заявил, что Иран не собирается начинать конфликт, но предупредил, что США и Саудовская Аравия должны быть готовы к отпору.

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Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Два беспилотника со взрывчаткой сорвали транспортировку нефти. На короткое время это резко повысило цены на нефть. Саудовская Аравия обвинила в нападении Иран. Иран утверждает, что атаку устроили йеменские хуситы, с которыми арабы воюют последние четыре года.

Этой весной США признали Корпус стражей исламской революции террористической группировкой. Также они ввели санкции против руководителей Корпуса.

Иран США Саудовская Аравия КСИР

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