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Браконьеры под прикрытием пограничников напали на сотрудников нацпарка на Украине

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Браконьеры под прикрытием пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, сообщило местное издание "Думская".

"Люди, незаконно добывающие кефаль на территории НПП "Тузловские лиманы", напали на работников нацпарка", - цитирует издание на своем сайте в субботу вечером и. о. директора национального парка Ирину Выхристюк.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что в момент нападения рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное". Выхристюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы, было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

В информации отмечено, что баконьерам удалось забрать один планшет и один фонарь у работников нацпарка.

Украина

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