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Девять автоцистерн загорелись на стоянке в одном из районов Киева

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Деснянском районе Киева на территории автостоянки произошло возгорание 9 автоцистерн с горючим, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации.

"На ул. Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки состоялось возгорания автоцистерн с горючим. Сейчас горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м", - говорится в сообщении, обнародованном мэрией в воскресенье вечером.

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города.

Ликвидация пожара продолжается.

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