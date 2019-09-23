Российские военные инспекторы проверят районы Латвии и Дании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные инспекторы в рамках реализации Венского документа 2011 года с 23 по 26 сентября проведут проверку одного из районов Латвии, а с 24 по 27 сентября проверят район на территории Дании, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведет проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела-2019" сухопутных войск вооруженных сил Латвии, Албании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Испании, Италии, Словакии, Словении, Черногории и Эстонии.

При этом с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести инспекцию района на территории Дании. Площадь района будет охватывать около 16 тыс. квадратных километров, сообщает газета со ссылкой на данные Национального российского центра по уменьшению ядерной опасности.

Кроме того, как уточняется в публикации, в период с 24 по 27 сентября Латвия запросила Армению о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В районе проведения инспекции дислоцируются объекты министерства обороны РФ. Армения в ответ дала согласие, пишет "Красная звезда".

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).