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Госдеп США подтвердил встречу Помпео и Лаврова "на полях" сессии ГА ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Встреча госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН намечена на пятницу текущей недели, сообщают СМИ со ссылкой на представителя американского госдепартамента.

Дипломат на брифинге, посвященном планам работы Помпео в рамках сессии, не назвала вопросы, которые стороны планируют обсудить.

Представитель госдепа отметила, что США хотят использовать встречи в штаб-квартире ООН для противодействия "пагубному влиянию автократических государств", в частности России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, Сирии и Китая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что встреча Лаврова с Помпео в ООН "прорабатывается".

Наблюдатели обращают внимание, что последняя встреча глав внешнеполитических ведомств США и России прошла в мае текущего года в Сочи.

США Россия Майк Помпео Сергей Лавров

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