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Додон заявил, что Молдавия заинтересована в инвесторах из разных стран

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что он и правительство республики договорились отказаться от системного "антироссийского подхода", при этом есть заинтересованность в инвесторах из разных государств.

"Мы (с правительством Молдавии - ИФ) договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову", - заявил Додон в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским", - добавил президент Молдавии.

При этом он отметил, что республика заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем, пишет издание.

"Мы готовы разговаривать и общаться со всеми инвесторами, и западными, и восточными. Безусловно, и с российскими тоже, это интересный и понятный для нас инвестор", - подчеркнул Додон в беседе с изданием.

Молдавия Игорь Додон

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