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En+ призвал производителей алюминия раскрывать показатели выбросов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный председатель совета директоров компании En+ Грег Баркер призвал Лондонскую биржу металлов (LME) обязать производителей алюминия, использующих эту площадку для продажи металла, раскрывать данные о выбросах углекислого газа при производстве.

"В качестве первого шага к значительному сокращению выбросов каждая компания в секторе должна быть намного более прозрачной в раскрытии информации о выбросах углерода при производстве алюминия", - написал лорд Баркер, ранее занимавший пост министра энергетики Великобритании, в газете Financial Times в преддверии саммита ООН по мерам в области изменения климата.

По словам Баркера, при производстве одной тонны алюминия выбросы углекислого газа в атмосферу могут достигать 22 тонн. При этом En+ сократила этот показатель до 4 тонн благодаря использованию электроэнергии, получаемой от ГЭС.

ООН внесла алюминиевую отрасль в число семи секторов экономики, в которых вопрос сокращения выбросов стоит особенно остро.

"Мы признаем, что пока не удалось достичь глобального консенсуса в отношении экологичности в алюминиевом секторе, однако мы твердо намерены предоставить необходимую поддержку в продвижении этого важного вопроса", - говорится в заявлении LME.

En+ ООН

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