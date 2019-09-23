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В Афганистане начали расследование инцидента с авиаударом по свадебной церемонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани поручил властям провинции Гильменд направить в уезд Муса-Кала следственную группу для расследования обстоятельств гибели мирных жителей во время авиуадара по свадебной процессии, сообщил вечером в понедельник пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки.

"Мы опечалены и потрясены, узнав, что гражданские лица погибли в результате инцидента в Гильменде, несмотря на неоднократный призыв президента Гани к дополнительным предосторожностям при проведении военных операций", - написал Седикки в твиттере.

Со своей стороны бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что глубоко опечален данным инцидентом на свадьбе в Муса-Кала, назвав трагедию в Гильменеде "геноцидом".

"Убийство афганцев и детей в настоящее время находится на уровне геноцида. Я еще раз призываю афганцев объединиться, вернуть себе право собственности на страну и восстановить мир и достоинство", - написал Карзай в твиттере.

По данным местных СМИ, в результате авиаудара по свадебной церемонии в уезде Мусса-Кала в понедельник погибли по меньшей мере 40 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Представители международных коалиционных сил пока не комментировали этот инцидент.

Ашраф Гани Муса-Кала Афганистан

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