Тысячи сторонников борьбы с изменениями климата перекрыли улицы Вашингтона

Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Активисты утром в понедельник перекрыли несколько улиц в американской столице неподалеку от Белого дома с требованием обратить внимание на проблемы изменения климата, сообщает телеканал ABC News.

Движение называет себя Shut Down D.C ("Перекрой Вашингтон"). Его участники заблокировали крупные перекрестки, некоторые из которых расположены недалеко от Белого дома. В руках некоторых протестующих были транспаранты с надписью: "Дорога перекрыта из-за инцидента с климатом".

Они провели эту акцию параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, проходящего в рамках Генеральной Ассамблеи в понедельник в Нью-Йорке.

В акции, по данным СМИ, приняли участие тысячи человек. За соблюдением порядка наблюдала полиция, некоторых активистов задержали, отмечает ABC News.

В своем заявлении организаторы признали, что перекрытие дорог помешает горожанам, которые мало причастны к "климатической катастрофе", но акция "создаст трудности для политиков, больших корпораций и лоббистов, контролирующих правительство".

Shut Down D.C. требует от властей США предпринять немедленные меры по борьбе с климатическими изменениями, в частности, перейти к производству энергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.