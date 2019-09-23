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Суд в Германии признал похмелье болезнью

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне признал похмелье болезнью, сообщает BBC News.

Такое решение суд вынес по иску против производителя продуктов. Эта компания, в том числе, производит напитки и порошки, которые, как утверждают в организации, помогают справиться с похмельем. Истец настаивал на том, что деятельность компании, название которой не уточняется, нарушает законы. Суд встал на его сторону.

В решении суда отмечается, что болезнью следует считать любое, даже небольшое или временное нарушение в работе организма. К подобным нарушениям следует относить и похмелье, которое включает в себя такие симптомы, как разбитость, тошноту и головную боль, пояснили в суде.

Таким образом, обычные продукты питания и напитки не могут позиционироваться как средства, излечивающие эту болезнь, резюмировали в суде.

Германия Франкфурт-на-Майне

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