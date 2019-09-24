СМИ сообщили о двух взрывах у посольства США в Багдаде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Две ракеты упали возле посольства США в укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По их данным, сообщений о жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало. Из-за падения ракет возле американского посольства сработала сирена воздушной тревоги.

Уточняется, что о падении ракет в "зеленой зоне" заявил сотрудник иракской полиции, в то время как в иранских службах безопасности утверждают, что снаряды упали в непосредственной близости от "зеленой зоны" и не причинили серьезного ущерба.

Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна группировка.