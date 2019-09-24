Поиск

СМИ сообщили о двух взрывах у посольства США в Багдаде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Две ракеты упали возле посольства США в укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По их данным, сообщений о жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало. Из-за падения ракет возле американского посольства сработала сирена воздушной тревоги.

Уточняется, что о падении ракет в "зеленой зоне" заявил сотрудник иракской полиции, в то время как в иранских службах безопасности утверждают, что снаряды упали в непосредственной близости от "зеленой зоны" и не причинили серьезного ущерба.

Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна группировка.

США Ирак Багдад

Новости

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

США оценили потери Ирана от нефтяных санкций Вашингтона в $50 млрд

Трамп счел себя достойным Нобелевской премии, в отличие от Обамы

Трамп и Дуда обсудили воспрепятствование строительству "Северного потока-2"

Трамп опроверг связь расследования против Байдена с оказанием помощи Украине

МВД Таджикистана раскрыло детали нападения на российских военных

Тысячи сторонников борьбы с изменениями климата перекрыли улицы Вашингтона

Тысячи сторонников борьбы с изменениями климата перекрыли улицы Вашингтона

Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями краха Thomas Cook

Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями краха Thomas Cook

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank пропал в Таллине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');