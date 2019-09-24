В Армении возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства бывшего шефа полиции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего начальника полиции Армении генерал-полковника Айка Арутюняна вечером в понедельник нашли дома мертвым. По факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

Генерала нашли с огнестрельным ранением на даче в БЖНИ, уточняют "Новости Армении".

Арутюняну было 64 года.

Он руководил полицией Армении с 2003 по 2008 год. С 2010 по 2014 годы он возглавлял Службу исполнения наказаний Минюста Армении.