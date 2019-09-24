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Туристка из России серьезно пострадала при аварии в Таиланде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российская туристка серьезно пострадала на тайском Пхукете, врезавшись на своем мотобайке в ограждение туннеля Чалонг (Сhalong), сообщает местное издание Phuket News.

"Россиянка ехала на мотобайке по туннелю Чалонг, не справилась с управлением, вылетела со своей полосы и врезалась в ограждение встречной. Когда приехала полиция, она лежала на дороге в луже крови и жаловалась, что ей очень больно", - пишет издание.

Россиянку доставили в местную больницу, где у нее обнаружили множественные повреждения головы, переломы ребер, руки и костей таза.

Пострадавшей оказалась 35-летняя жительница Санкт-Петербурга. Представитель полиции сообщил Phuket News, что травмы тяжелые, но опасности для жизни нет. Он также сообщил, что россиянка пока не может рассказать, что случилось в туннеле.

Полиция предполагает, что женщина превысила скорость, результат анализа крови на алкоголь пока не получен, как и записи с камер видеонаблюдения в туннеле.

После выздоровления россиянку могут обвинить в неосторожном вождении и порче государственного имущества. Кроме того, местные правила запрещают вождение мотобайка в туннеле.

Таиланд Пхукет Петербург

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