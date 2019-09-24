Украинские военные отказались от надежд вернуть технику и оружие из Крыма

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Украина не рассчитывает на возвращение ей Россией вооружения и техники, которые остались в Крыму.

Об этом министр сказал в интервью "BBC News Украина", отвечая на вопрос о том, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, который остались в Крыму после 2014 года.

При этом он сообщил, что переговоры о возвращении военных катеров, участвовавших в Керченском инциденте в декабре 2018 года, технически ведутся. "Но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", - заявил Загороднюк.

Кроме того, министр подчеркнул, что правительство Украины против закупки у РФ каких-либо запчастей и намерено путем импортозамещения решить вопросы потребности в российских запчастях. "Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений, ведь здесь даже объяснять не надо", - сказал Загороднюк.

Говоря о финансовой помощи США украинской армии, глава Минобороны Украины отметил, что не считает умышленным блокированием задержку с предоставлением Украине $250 млн. По его словам, такая помощь традиционно состоит из трех компонентов - расходов на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника, и консультативная помощь.

Вместе с тем он высказал надежду на предоставление Украины переносных ракетных комплексов Javelin, отметив, что это будет в рамках другой программы помощи.

"Она (помощь - ИФ) постоянно поступает. Единственное, что была задержка, но работа постоянно велась. И на следующий год мы планируем ее увеличение, частично это уже было подтверждено Конгрессом", - отметил Загороднюк.

В мае 2019 года стало известно, что Россия намерена утилизировать украинскую военную технику в Крыму, оставшуюся там после вхождения региона в состав РФ в 2014 году, если Киев не заберет ее в течение 10 лет. Об этом говорил председатель комитета по обороне Госдумы России, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России Владимир Шаманов.