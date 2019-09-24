Поиск

Украинские военные отказались от надежд вернуть технику и оружие из Крыма

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Украина не рассчитывает на возвращение ей Россией вооружения и техники, которые остались в Крыму.

Об этом министр сказал в интервью "BBC News Украина", отвечая на вопрос о том, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, который остались в Крыму после 2014 года.

При этом он сообщил, что переговоры о возвращении военных катеров, участвовавших в Керченском инциденте в декабре 2018 года, технически ведутся. "Но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", - заявил Загороднюк.

Кроме того, министр подчеркнул, что правительство Украины против закупки у РФ каких-либо запчастей и намерено путем импортозамещения решить вопросы потребности в российских запчастях. "Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений, ведь здесь даже объяснять не надо", - сказал Загороднюк.

Говоря о финансовой помощи США украинской армии, глава Минобороны Украины отметил, что не считает умышленным блокированием задержку с предоставлением Украине $250 млн. По его словам, такая помощь традиционно состоит из трех компонентов - расходов на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника, и консультативная помощь.

Вместе с тем он высказал надежду на предоставление Украины переносных ракетных комплексов Javelin, отметив, что это будет в рамках другой программы помощи.

"Она (помощь - ИФ) постоянно поступает. Единственное, что была задержка, но работа постоянно велась. И на следующий год мы планируем ее увеличение, частично это уже было подтверждено Конгрессом", - отметил Загороднюк.

В мае 2019 года стало известно, что Россия намерена утилизировать украинскую военную технику в Крыму, оставшуюся там после вхождения региона в состав РФ в 2014 году, если Киев не заберет ее в течение 10 лет. Об этом говорил председатель комитета по обороне Госдумы России, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России Владимир Шаманов.

Андрей Загороднюк Украина Крым

Новости

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

Парламент Великобритании возобновит работу в среду

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

В дипмиссии США назвали "частным случаем" отказ в визе членам делегации РФ

Спикер Палаты общин потребовал немедленного созыва парламента

Британский Верховный суд счел незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Петр Толстой предложил заменить дипломатов, виновных в невыдаче виз российским делегатам

Секретарь СНБО Украины предложил развивать Донбасс без российских инвестиций

Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

AB InBev привлекла $5 млрд по итогам IPO в Гонконге

Украинский омбудсмен сообщила о 113 удерживаемых в РФ украинцах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');