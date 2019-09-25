Встреча "астанинской тройки" началась "на полях" Генассанблеи ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Встреча на министерском уровне "астанинской тройки" - России, Турции и Ирана - началась "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Россию на встрече представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, Турцию - глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, Иран - глава МИД страны Джавад Зариф.

"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад", - сказал Лавров, открывая встречу.

"Мы хотим обсудить, что ещё мы можем и должны сделать, чтобы убедиться, что конституционный комитет является функционирующим институтом", - добавил он.