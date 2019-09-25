Глава парламента КНР заверил Путина, что США не смогут рассорить Китай и Россию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пытаются рассорить Россию и Китай, но Москва и Пекин не пойдут на эту провокацию, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и мы не попадемся на их удочку. Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия. Мы и дальше будем его укреплять и твердо поддерживать стремление друг друга идти собственным путем развития, а также отстаивать национальные интересы, обеспечивающие суверенитет и безопасность стран", - сказал китайский политик в среду.

Руководитель парламента КНР выразил уверенность, что Москва и Пекин должны вывести на новый уровень сотрудничество в сфере экономики, науки, инноваций, культурного обмена и межрегионального сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость прилагать усилия для достижения цели по увеличению товарооборота к 2024 году до уровня 200 млрд долларов.

Ли Чжаньшу передал Путину слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив высокую важность российско-китайских отношений. "За последние годы наши отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это стало возможным прежде всего благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств. Председатель КНР Си Цзиньпин и Вы - великие политики и стратеги, которые мыслят глобально и широко. Всестороннее развитие наших отношений приносит благо народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие мира и сотрудничества на планете в целом", - отметил глава парламента КНР.

Ли Чжаньшу также назвал Путина и Си Цзиньпина "целеустремленными лидерами, которые имеют глубокое чувство долга". Спикер также подчеркнул, что доверительные деловые и личные отношения лидеров России и Китая имеют большое политическое значение.

"Китай и Россия являются образцами в выстраивании хороших отношений между державами, между соседями. У нас имеется много общих интересов, жизнь говорит о том, что наша дружба и сотрудничество являются искренними и надежными" - добавил он.

Путин встретился с Ли Чжаньшу в среду в Кремле. Это первый визит китайского политика в Россию в качестве главы парламента КНР.