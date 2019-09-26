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Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Зеленским

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какие отношения связывают его с коллегами из России, Казахстана и Украины.

Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в четверг, в частности, рассказал о теплых и искренних отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. "Я ему (Путину - ИФ) все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено", - сказал белорусский президент, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также рассказал об отношениях с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним (Токаевым - ИФ) блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана (Нурсултаном Назарбаевым - ИФ) в очень добрых отношениях", - отметил Лукашенко.

Также, продолжил глава государства, с бывшим президентом Украины Петром Порошенко "у нас были блестящие отношения". "Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся", - заметил президент.

Касаясь отношений с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским, Лукашенко отметил, что пока они в личном плане еще не сформированы. "Я не могу сказать, что у нас существуют не то что камни, а даже песок в наших взаимоотношениях. В личном практически нет никаких взаимоотношений. Мы просто не ухудшаем то, что есть", - пояснил он.

При этом президент заметил, что если и со стороны собеседника почувствует честность и искренность, то между ними сложатся хорошие отношения, и никто не сможет этого нарушить.

"Он (Владимир Зеленский - ИФ) на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - резюмировал глава государства.

Александр Лукашенко Владимир Путин Петр Порошенко Владимир Зеленский

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