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США обвинили Дамаск в применении хлора в провинции Латакия в мае

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты возложили на официальный Дамаск вину в применении хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Латакия в мае 2019 года, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия в мае 2019 года в атаке в провинции Латакия в Сирии", - заявил Помпео.

Он заверил, что разведка США внимательно изучила собранные данные и "в высокой степени" уверена в правильности своего вывода.

Госсекретарь США заявил, что Организация по запрещению химоружия получит от Вашингтона дополнительные $4,5 млн для расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Ранее США уже заявляли о подозрениях, что сирийские военные в ходе операции на северо-западе Сирии, применили химическое оружие. Госдепартамент США заявлял, что речь идет о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая.

Дамаск неоднократно заявлял, что в настоящее время не обладает химоружием и никогда не применял его на собственной территории.

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