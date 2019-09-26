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Иран начал использовать усовершенствованные центрифуги для обогащения урана

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Иран начал использовать усовершенствованные модели центрифуг для обогащения урана и планирует запустить еще более передовые устройства, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"Иран установил мощные новые центрифуги в нарушение соглашения 2015 года с мировыми державами и готовит новые меры, которые позволят ему восстановить запасы обогащенного урана", - передает агентство.

Bloomberg ссылается на конфиденциальный двухстраничный доклад инспекторов МАГАТЭ, который распространен среди стран-членов агентства. Ряд СМИ получил доступ к этому документу.

Иран МАГАТЭ

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