Глава чилийского МИД похвалил Лаврова за здоровый внешний вид

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Чили Теодоро Рибера на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сделал ему комплимент, похвалив здоровый внешний вид российского министра.

В начале встречи Лавров посетовал, что на генассамблее ООН "очень много суеты".

"Да. Но Вы очень прекрасно выглядите - либо много занимаетесь спортом, либо мало едите", - сказал, улыбаясь, глава чилийского МИД.

"Если я правду расскажу, то вы мне не поверите", - пошутил в ответ Лавров.

Глава российского МИД находится на 74-й сессии Генассмаблеи ООН в Нью-Йорке.