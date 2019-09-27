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Сирийский МИД анонсировал первое заседание конституционного комитета

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Первое заседание Конституционного комитета Сирии запланировано на 30 октября, заявил глава МИД страны Валид Муаллем.

"Как сообщил мне (спецпредставитель генсека ООН Гейр - ИФ) Педерсен, первая встреча запланирована на 30 октября", - сказал Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН.

В свою очередь, Лавров отметил, что формирование Конституционного комитета стало "важным шагом в политическом процессе Сирии".

"Создание комитета приветствуется всеми, мы вчера встречались с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, он полон энтузиазма, посмотрим, как будет организована первая встреча, церемония. Но, конечно, работа только начинается", добавил глава МИД РФ.

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