США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии

Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - США три раза за восемь дней осуществили авиаудары в Ливии по боевикам террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщает The Hill. До этого американская авиация не наносила авиаудары по Ливии более года, отмечает издание.

В результате третьего удара, проведенного в четверг на юго-западе Ливии, погибли 17 боевиков, сообщает Африканское командование вооружённых сил США. Ранее во вторник американская авиация нанесла удар вблизи города Марзук. В результате погибли 11 террористов, сообщили в командовании. Первый удар из этой серии был нанесен 19 сентября также вблизи Марзука: по информации США, тогда погибли восемь террористов.

"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить мирным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.

США в 2018 году провели восемь авиаударов в Ливии, после чего в 2019 году авиаудары не проводились, отмечает The Hill.