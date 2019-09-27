Поиск

США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии

США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - США три раза за восемь дней осуществили авиаудары в Ливии по боевикам террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщает The Hill. До этого американская авиация не наносила авиаудары по Ливии более года, отмечает издание.

В результате третьего удара, проведенного в четверг на юго-западе Ливии, погибли 17 боевиков, сообщает Африканское командование вооружённых сил США. Ранее во вторник американская авиация нанесла удар вблизи города Марзук. В результате погибли 11 террористов, сообщили в командовании. Первый удар из этой серии был нанесен 19 сентября также вблизи Марзука: по информации США, тогда погибли восемь террористов.

"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить мирным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.

США в 2018 году провели восемь авиаударов в Ливии, после чего в 2019 году авиаудары не проводились, отмечает The Hill.

США Ливия

Новости

В Киеве назвали юридические основания для возможного открытия "дела Байдена"

В США увидели российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В США увидели российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Нефть продолжила дешеветь после сообщений о возможном перемирии в Йемене

В Кремле понадеялись на сохранение конфиденциальности переговоров Путина и Трампа

МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова

Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Человек, имя которого связали с убийством в Берлине, отбывает наказание в РФ

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Иран отпустил британский танкер Stena Impero
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');