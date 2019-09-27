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Помпео собрался в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах

Помпео собрался в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в начале октября отправляется в европейское турне. Об этом говорится в заявлении Госдепа, распространенном в пятницу.

Визит Помпео начнется в Италии 1 октября. Он проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.

На следующий день, 2 октября, он выступит с речью в Ватикане на симпозиуме, совместно организованном США и рядом религиозных организаций. Также у него будет частная аудиенция у папы римского Франциска.

Затем Помпео отправится в Черногорию, где проведет встречу с президентом этой страны Мило Джуканович, премьером Душко Марковичем и министром иностранных дел Срджаном Дармановичем.

Из Черногории госсекретарь поедет в Северную Македонию и проведет переговоры с президентом Стево Пендаровским и премьером Зораном Заевым. После этого он отправится в Афины и встретится там с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Никосом Дендиасом и министром обороны Николаосом Панайотопулосом.

По словам высокопоставленного официального лица из госдепартамента США, стенограмму брифинга с которым опубликовало ведомство, Помпео попытается в ходе поездки предпринять усилия, направленные на борьбу с влиянием России.

"И, конечно, в обеих странах, я думаю, мы будем обсуждать попытки России посеять там противоречия", - сказал он.

"Мы видели признаки злонамеренного влияния России в этих странах", - добавил высокопоставленный чиновник госдепа.

США Майк Помпео

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