Лавров и Помпео обсудили Украину, Сирию и Ближний Восток

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео в ходе встречи "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Афганистан, Украину, регион Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины" встанут на путь добросовестного выполнения Минских договорённостей", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Помпео в ходе встречи также затронули тему конфликта в Сирии.

"По общему мнению, основой преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических угроз", - отмечается в сообщении.

Лавров в ходе встречи с Помпео обратил его внимание на неприемлемость действий Вашингтона, отказавшего в выдаче виз представителям российской делегации на мероприятиях ООН.

Глава МИД почеркнул, что Россия открыта для диалога с США "в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга", подчеркивается в сообщении.

Помпео, в свою очередь, заявил, что обсудил в пятницу со своим российским коллегой двусторонние и глобальные вопросы, в частности, тему контроля над вооружениями.

"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы обсудить двусторонние вопросы, а также ряд глобальных тем, включая контроль над вооружениями", - написал Помпео в своем твиттере.

"Несмотря на то, что в отношениях с Россией у нас существуют разногласия, мы должны быть конструктивными и двигаться вперед. Нам удавалось это в прошлом, и мы можем сделать это вновь", - добавил госсекретарь США.