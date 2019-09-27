Поиск

Лавров и Помпео обсудили Украину, Сирию и Ближний Восток

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео в ходе встречи "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове, Афганистан, Украину, регион Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины" встанут на путь добросовестного выполнения Минских договорённостей", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Помпео в ходе встречи также затронули тему конфликта в Сирии.

"По общему мнению, основой преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических угроз", - отмечается в сообщении.

Лавров в ходе встречи с Помпео обратил его внимание на неприемлемость действий Вашингтона, отказавшего в выдаче виз представителям российской делегации на мероприятиях ООН.

Глава МИД почеркнул, что Россия открыта для диалога с США "в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга", подчеркивается в сообщении.

Помпео, в свою очередь, заявил, что обсудил в пятницу со своим российским коллегой двусторонние и глобальные вопросы, в частности, тему контроля над вооружениями.

"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы обсудить двусторонние вопросы, а также ряд глобальных тем, включая контроль над вооружениями", - написал Помпео в своем твиттере.

"Несмотря на то, что в отношениях с Россией у нас существуют разногласия, мы должны быть конструктивными и двигаться вперед. Нам удавалось это в прошлом, и мы можем сделать это вновь", - добавил госсекретарь США.

Сергей Лавров Майк Помпео

Новости

Помпео собрался в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах

Помпео собрался в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии

США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии

В Киеве назвали юридические основания для возможного открытия "дела Байдена"

В США увидели российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В США увидели российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Нефть продолжила дешеветь после сообщений о возможном перемирии в Йемене

В Кремле понадеялись на сохранение конфиденциальности переговоров Путина и Трампа

МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказываний Андрея Малахова

Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');