Самолет и беспилотник США провели разведку у морских границ РФ на Черном море

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Самолет и дальний беспиотник ВВС США в пятницу совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, первоначально осуществил три пролета вдоль всего побережья Краснодарского края, а затем более двух с половиной часов кружил к юго-западу от Крыма, временами приближаясь к полуострову в районе Севастополя на расстояние около 35 км.

Вслед за ним уже вечером вблизи Крыма был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4A Global Hawk, поднявшегося с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Дальний беспилотник совершал полет по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Перед этим в пятницу днем все тот же американский беспилотник Global Hawk с бортовым номером 04-2021 в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил четыре подлета на расстояние 36-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных и южных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они в основном выполняются с задействованием одновременно нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, а также, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.