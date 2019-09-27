В Конгрессе США предложили сделать выговор главе комитета по разведке

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США республиканец Энди Бигс представил проект резолюции, призывающую сделать выговор председателю комитета по разведке Адаму Шиффу, сообщает в пятницу издание The Hill.

Бигс считает, что Шифф допустил серьзеное нарушение, когда на заседании своего комитета в четверг рассуждал о разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

В проекте резолюции говорится, что комментарии Шиффа во время слушаний, были "в высшей степени ложным и сфабрикованным пересказом" разговора двух лидеров, "не имеющим отношения к самому звонку".

Если резолюцию поддержат другие конгрессмены, то палата представителей сможет публично осудить Шиффа за его слова. За этим не следует смещение конгрессмена с поста руководителя комитета, однако ему придется, стоя перед членами палаты представителей, выслушать резолюцию о выговоре. Заставить палату представителей, большинство в которой - демократы, принять эту резолюцию будет "трудновыполнимой задачей", отмечает The Hill.

Ранее в пятницу Трамп раскритиковал Шиффа за его выступление перед комитетом по разведке и призвал уйти в отставку. По словам американского лидера, демократ Адам Шифф "придумывает истории".

В четверг в комитете по разведке палаты представителей США в течение нескольких часов продолжались слушания с участием и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра.

Шифф во время слушаний зачитывал отрывки из стенограммы разговора Трампа с Зеленским, однако перефразировал некоторые из них, причем таким образом, что "версия" Шиффа стала серьезно отличаться по содержанию от реального текста стенограммы. Такие действия Шиффа спровоцировали критику со стороны республиканцев.

Решение об организации слушаний связано с тем, что изначально Магуайр в свое время отказался немедленно передавать конгрессу документ информатора, который сообщил о вызвавших широкий резонанс деталях разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским летом этого года.

Скандальный разговор

Как ранее сообщали СМИ, по их данным Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.