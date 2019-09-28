Рука-манипулятор МКС захватила японский "грузовик" для последующей стыковки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешный захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, захват 12-тонного "грузовика" с помощью 17-метровой руки-манипулятора, которым управляла американский астронавт Кристина Кох, осуществлен в 14:12 по Москве.

В настоящее время началась операция по подводу корабля для непосредственной стыковки к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Она осуществляется по командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Автоматический корабль привез на МКС более 4 тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В составе МКС японский "грузовик" должен провести около месяца.

Запуск корабля был осуществлен 24 сентября в 19:05 по Москве (25 сентября в 01:05 по японскому времени) с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии с помощью ракеты-носителя H-IIB, произведенной компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI).