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Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире

Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Продукция с маркировкой Made in Germany занимает первое место по популярности среди потребителей во всем мире, свидетельствует результаты исследования, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov и Кембриджским университетом в Великобритании.

Как показал опрос, в котором приняли участие граждане 23 стран, примерно половина респондентов позитивно относятся к произведенным в Германии товарам, негативно - лишь 6%. В результате Made in Germany возглавила рейтинг торговых марок, получив 45 пунктов.

На втором месте по популярности оказались товары из Италии, тогда как Франция и Великобритания поделили между собой третье и четвертое места. Японские товары заняли пятое место, значительно опередив конкурентов из Южной Кореи, которые оказались на девятой позиции. Шестое и седьмое места заняли товары, произведенные в Канаде и США. Продукция Нидерландов оказалась на восьмом месте.

В то же время имидж китайских товаров негативно оценивают 44% опрошенных, что почти в три раза превышает число тех, кто относится к товарам Made in China позитивно (15%). Таким образом, продукция из Китая получила отрицательный рейтинг в минус 29 пунктов и оказалась на последнем из 12 мест среди стран, рассмотренных в рамках исследования. Немного выше в рейтинге Мексика и Гонконг, которые заняли 10-е и 11-е места соответственно.

"Наше исследование показывает, что место производства все еще играет важную роль при восприятии товаров. Ярлык Made in Germany по-прежнему имеет высокую международную репутацию", - отмечает глава отдела маркетинга YouGov Филипп Шнайдер.

YouGov Кембриджский университет Германия

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