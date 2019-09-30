Китайца, скрывавшегося от правосудия 17 лет, нашли в пещере с помощью дрона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин КНР, сбежавший из тюрьмы, 17 лет скрывался от правосудия в небольшой горной пещере, пишет BBC News.

Сун Цзян (Song Jiang) был признан виновным в торговле женщинами и детьми и отправлен в тюрьму в провинции Юньнань, однако в 2002 году он сбежал из мест заключения. Полиции долго не удавалось выйти на след преступника, однако в начале сентября 2019 года они получили информацию о его возможном местонахождении.

Как стало известно правоохранительным органам, Сун Цзян прятался в горах неподалеку от своего родного города в Юньнани. Сначала поиски в районе нахождения беглого заключенного не принесли успехов. Однако затем полиция использовала дроны, благодаря которым они смогли обнаружить, где прятался Сун Цзян.

Оказалось, что все эти годы преступник жил в крошечной пещере. Как рассказали полицейские, беглый злоумышленник так долго провел в одиночестве, что разучился разговаривать с людьми. Кроме того, по словам сотрудников правоохранительных органов, он не мылся и не стирал свою одежду годами, отмечает Guardian. Сун Цзяна отправили в тюрьму отбывать свой срок.