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Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны
Президент Перу Мартин Вискарра
Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.

"На заседании парламента одобрена резолюция, в соответствии с которой президент объявляется временно неспособным занимать должность за нарушение конституционного строя", - сообщили в твиттере конгресса.

Глава парламента с поддержкой 86 депутатов привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге на должность и.о. президента.

Ранее президент Перу заявил о роспуске парламента и подписал указ о проведении досрочных выборов 26 января 2020 года.

Перу

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