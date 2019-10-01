Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

Президент Перу Мартин Вискарра Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.

"На заседании парламента одобрена резолюция, в соответствии с которой президент объявляется временно неспособным занимать должность за нарушение конституционного строя", - сообщили в твиттере конгресса.

Глава парламента с поддержкой 86 депутатов привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге на должность и.о. президента.

Ранее президент Перу заявил о роспуске парламента и подписал указ о проведении досрочных выборов 26 января 2020 года.