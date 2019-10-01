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Итальянка выбежала вручить Помпео сыр на встрече с премьером Италии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Итальянская журналистка выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и госсекретарю США Майку Помпео, чтобы подарить Помпео сыр местного производства, сообщил журналист Associated Press в твиттере.

На видео, опубликованном телевизионной сетью C-SPAN, в тот момент, когда Конте и Помпео пожимали в Риме друг другу руки на фоне флагов перед журналистами, итальянка приблизилась к представителям двух стран и вручила госсекретарю США кусок итальянского сыра. Вручая подарок, журналистка просила власти Италии "защитить итальянскую продукцию".

Затем женщину вывели из помещения. Конте в свою очередь принес Помпео извинения за инцидент, забрал у него сыр и отдал его помощникам.

Визит Помпео в Италию начался ранее во вторник. Известно, что он проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.

Италия Майк Помпео Джузеппе Конти

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