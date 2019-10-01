Эксперт счел оптимальным согласованный вариант изложения "Формулы Штайнмайера"
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Выбрана наиболее подходящая всем сторонам форма согласования "Формулы Штайнмайера" с тем, чтобы не тратить лишнее время на согласование формальностей, связанных с оформлением документа. Письма в данном случае - не идеальный, но приемлемый вариант", - сказал эксперт.
Он напомнил, что "Формула Штайнмайера" не затрагивает порядок передачи Киеву контроля над участком границы в Донбассе, а также вопросы военного характера.
"Формула определяет порядок введения закона об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - пояснил Чеснаков.
Сегодня, 1 октября, участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".
"Формула Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон Украины об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.