Эксперт счел оптимальным согласованный вариант изложения "Формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Выбрана наиболее подходящая всем сторонам форма согласования "Формулы Штайнмайера" с тем, чтобы не тратить лишнее время на согласование формальностей, связанных с оформлением документа. Письма в данном случае - не идеальный, но приемлемый вариант", - сказал эксперт.

Он напомнил, что "Формула Штайнмайера" не затрагивает порядок передачи Киеву контроля над участком границы в Донбассе, а также вопросы военного характера.

"Формула определяет порядок введения закона об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - пояснил Чеснаков.

Сегодня, 1 октября, участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".