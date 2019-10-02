Итальянские фермеры попросили Помпео не вводить пошлины на сельхозпродукцию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Итальянские фермеры обратились во вторник к госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в республику с визитом, с просьбой не вводить пошлины на местную продукцию, сообщили во вторник западные СМИ.

У Квиринальского дворца в Риме Помпео встретили члены самого крупного сельскохозяйственного союза "Колдиретти", державшие в руках плакаты с лозунгами "не убивайте итальянскую еду" и "мистер Помпео, мы друзья".

Они также выставили бутылки с оливковым маслом, пармскую ветчину и другие национальные продукты под вывеской "подарок для Трампа".

Ранее итальянская тележурналистка Аличе Мартинелли выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и Помпео, чтобы подарить госсекретарю США сыр местного производства. Вручая подарок, она просила "защитить итальянскую продукцию".

По данным СМИ, Помпео передал подарок Конте сразу после того, как женщину вывели из помещения.

Конте в свою очередь принес Помпео извинения за инцидент.

Визит Помпео в Италию начался во вторник. Известно, что он проведет встречу с президентом Италии Серджио Маттареллой и главой МИД Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.