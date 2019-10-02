Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

По их мнению, эти чиновники ответственны за нарушение прав человека в России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.

В рамках исполнения их просьбы законодатели призывают воспользоваться законом "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальным актом Магнитского", чтобы ввести адресные санкции в отношении российских государственных должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека.

В послании говорится, что некоторые чиновники уже попали под санкции и несут "ответственность за произвольное лишение свободы", но многие другие, в том числе генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и министр юстиции РФ Александр Коновалов - нет.

Вместе с Рубио и Кардиным письмо подписали еще девять сенаторов из двух партий.