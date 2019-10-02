Президент РФ заявил об использовании США доллара в качестве политического оружия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что США пытаются использовать доллар как политическое оружие.

"Считаю, что это еще одна крупная политическая ошибка, ведь доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся", - сказал глава государства на в среду на заседании форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в Москве.

Президент подчеркнул, что, по данным международных мировых организаций, золотовалютные резервы стран мира сокращаются в долларовом выражении. "Доллар сокращается как резервная валюта во многих государствах мира, в том числе странах-союзниках США. И расчеты мировой торговли падают: было 50 с лишним процентов, сейчас 45. Падение происходит", - добавил президент.

По словам главы государства, санкционная политика США по отношению к странам, направленная на ограничение расчетов в долларах "подрывает доверие к доллару, неужели это не понятно, своими руками уничтожают доллар".

Путин также обратил внимание, что Россия никогда не ставила перед собой задачу отказаться от расчетов в долларах, но политика США вынуждает это сделать. Он уточнил, что страны Евразийского экономического союза практически перешли на осуществление расчетов в рублях, сейчас 72% расчетов проходит в национальной российской валюте.

Путин выразил надежду, что "переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США".