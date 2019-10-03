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Четырехлетнюю дочь казахского дипломата в Нью-Йорке жестоко искусал питбуль

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке четырехлетняя дочь дипломата из Казахстана госпитализирована с множественными укусами после нападения собаки, сообщила пресс-служба МИД республики.

По ее данным, питбуль напал на дочь советника постоянного представительства Казахстана при ООН в среду в 8 утра в районе Ривердейл. Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и бросилась на девочку, которая вышла из дома с мамой, чтобы поехать в детский сад. Отбить ребенка помог мужчина, который оказался рядом в этот момент.

Дочь дипломата с множественными ранами на лице и шее была на "скорой" госпитализирован в больницу в Бронксе. Врачи сделали ей операцию, жизни девочки ничего не угрожает. Состояние ребенка стабильно, его оставят в больнице еще на несколько дней.

Полиция уже начала расследование. Семья девочки собирается подать в суд на хозяев собаки.

Казахстан США Нью-Йорк

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