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Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Львов" в пятницу утром.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в фейсбуке. В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области подтверждают эту информацию. Там также добавили, что спасатели вызволили из самолета трех пострадавших, которые были госпитилизированы.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил информацию о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии. Об этом он написал в фейсбуке.

Ранее ГСЧС сообщала о трех погибших в результате аварии, трех пострадавших, судьба еще двух находившихся на борту человек была неизвестна

Как стало известно ранее в пятницу, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от ВПП международного аэропорта "Львов", перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Как сообщал Криклий, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

Владислав Криклий Андрей Садовой Украина Львов

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