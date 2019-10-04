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Полиция заявила, что прах Ганди не могли украсть из музея, так как его там никогда не было

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полиция Индии в пятницу опровергла сообщения о том, что из музейного комплекса пропал прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, сообщает агентство Associated Press.

По словам сотрудника полиции Эс Багхеля, урну с прахом Ганди в принципе не могли украсть из музея в штате Мадхья-Прадеш в центральный части Индии, так как она там никогда не хранилась.

Ранее музей пострадал от действий вандалов. После этого стали поступать сообщения о том, что была украдена урна с прахом Ганди.

Багхель сообщил, что полиция расследует инцидент, в ходе которого злоумышленники нанесли граффити на фото Ганди, написав "предатель нации". Националисты в Индии зачастую критикуют Ганди за продвижение идеи единства индуистов и мусульман.

Инцидент произошел 2 октября, когда в Индии отмечали 150-ю годовщину со дня рождения Махатмы Ганди.

Ганди - один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии. Он был убит в 1948 году. После того, как Ганди кремировали, его прах не стали развеивать над рекой, как того требуют традиции индуизма, а вместо этого прах разделили на несколько частей и отправили в различные мемориалы по всей стране.

Индия Махатма Ганди

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